Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 14-11-2024 ore 10:30

Leggi su Romadailynews.it

DEL 14 NOVEMBREORE 09.35 FEDERICO ASCANIBEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDNETE SULLA VIA CASILINA PROVOCA CODE SULLA VIA CSILINA ALL’ALTEZZA DI VALVARINOPERMANGONO LE CODE SULLA VIA AURELIA A SEGUITO DI UN INCIDENTEAVVENUTO IN PRECEDENZA SULLA VIA AURELIA TRA CASTEL DI GUIDO E MALAGROTTA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARESUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO DA TOR CERVARA A PORTONACCIO VERSO IL CENTRO IN DIREZIONE OPPOSTA CODE A TRATTI DA TOR CERVARA IN INGRESSO AL RACCORDOCI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA SETTEBAGNI E LO SVINCOLO PER LA A24 E PIU AVANTI TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA, IN ESTERNA TRA VIA DELLA MAGLIANA ALLA PONTINA E TRA L’ARDEATINA E LANINA PER IL TRASPORTO FERROVIARIOSULLA LINEA PISA –LA CIRCONE È RALLENTATA PER UN GUASTO A CAPALBIO.