Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 14-11-2024 ore 08:15

DEL 14 NOVEMBREORE 07.20 FEDERICO ASCANISUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO DA TOR CERVARA A PORTONACCIO VERSO IL CENTROSULLA DIRAMAZIONESUD CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONECI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA PRENESTINA E L’ARDEATINA E IN ESTERNA TRA CENTRALE DEL LATTE E PRENESTINAIN AUMENTO ANCHE IL TRAFFICO SULLE CONSOLARI IN ENTRATA ASULLA FLAMINIA ALTEZZA MALBORGHETTO, SULL’APPIA TRA FRATOCCHIE E SANTA MARIA DELLE MOLETRAFFICO ANCHE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E CASL BRUNORI IN DIREZIONE DELLA CAPITALERICORDIAMO CHE È STATO RIAPERTO AL TRAFFICO IL TRATTO SULLA VIA DEL MARE E OSTIENSECHIUSO A CAUSA DI UN INTERVENTO DI ISPEZIONERESTA COMUNQUE LO STOP AI MEZZI SOPRA LE 3,5 TONNELLATEDA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO,GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral