Vasto incendio in un deposito a Pagani

Tempo di lettura: < 1 minutoUnè divampato questa notte a(Salerno) intorno alle 4. Per cause ancora da accertare, le fiamme hanno interessato undi cassette in plastica e legname. Per estinguere completamente il rogo, i Vigili del Fuoco sono intervenuti con sei mezzi convogliati da Nocera e Sarno oltre un'autobotte in supporto da Salerno. Ingenti i danni. Fortunatamente non ci sono stati feriti. I pompieri stanno ancora operando per raffreddare le braci ancora attive.