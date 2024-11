Spazionapoli.it - VAR, pronta la rivoluzione: arriva l’annuncio dalla Francia che può cambiare tutto

Leggi su Spazionapoli.it

sono sicuri: la FIFA starebbe pensando e spingendo per una vera e propriache riguarda proprio il VAR.Le polemiche attorno al VAR dopo Inter-Napoli si sono fatte davvero importanti. La sensazione che qualcosa non funzioni attorno a questo strumento, si fa sempre più importante. Le parole di Antonio Conte nel post partita hanno dimostrato quanto ci sia bisogno di migliorare uno strumento che nasce con ottimi presupposto ma che ancora oggi viene lasciato ad una discrezionalità – quella degli arbitri – che lascia ancora tanti dubbi tra giocatori ed allenatori.Ecco perché c’è chi si aspetta un cambiamento radicale nelle prossime stagioni. Conte ha richiamato proprio a questo, dare delle modifiche che rendano il protocollo più incline alle necessità di chi si trova in campo, andando anche a permettere allo stesso VAR di intervenire ogni qual volta ci sia la necessità.