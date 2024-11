Ilgiornaleditalia.it - Vaccino Covid, anche Travaglio si sveglia: "No a obbligo, Draghi diceva 'se ti vaccini non ti ammali e non contagi', ma lui poi ha preso virus, o era no-vax o ha detto una stronzata" - VIDEO

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il direttore: "Se uno non si vuole vaccinare è un suo pieno diritto non vaccinarsi e non ci deve essere nessuno stato che obbliga un cittadino a vaccinarsi" "Secondo me se uno non si vuole vaccinare è un suo pieno diritto non vaccinarsi e non ci deve essere nessuno stato che obbliga un cittad