Reggiotoday.it - "Va in porto: il futuro viene dal mare": si promuove la Blue Economy con eventi e degustazioni pesce locale

L’economia blu rappresenta una grande opportunità di sviluppo per la Calabria non solo per il suo potenziale economico, ma anche per il contributo che può dare al conseguimento dei traguardi di sostenibilità ambientale e sociale.Secondo i dati riportati nel XII Rapsulla Economia del.