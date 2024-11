Ilfoglio.it - Un uomo si è fatto esplodere davanti la Corte suprema del Brasile

Si chiamava Francisco Wenderley Luiz l'che intorno alle 19:30 di mercoledì (le 23:30 in Italia) si èal palazzo delladel(Stf) a Brasilia. Lo riferisce la polizia della capitale federale brasiliana, confermando che la vittima era anche il proprietario dell'auto che proprio venti secondi prima era esplosa a circa 400 metri di distanza, in un parcheggio vicino alla Camera dei deputati. La polizia ha isolato l'area e tutti i giudici dellache si trovavano riuniti sono stati evacuati per sicurezza. Lasi trova nella Piazza dei Tre Poteri, di fronte al Parlamento e al palazzo presidenziale, dove però il presidente Luiz Inácio Lula da Silva non era presente al momento dell'esplosione, ha affermato un suo portavoce. Secondo la vicegovernatrice del Distretto Federale, Celina Leão, l'avrebbe addirittura tentato di entrare nell'edificio del Tribunale con ordigni esplosivi, finendo poi vittima della detonazione.