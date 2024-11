Lettera43.it - Un funzionario della Cia è accusato di aver divulgato i piani di Israele contro l’Iran

Leggi su Lettera43.it

Un dirigenteCia, Asif W. Rahman, è statodidocumenti classificati sui presuntidi rappresaglia diper un attacco missilistico all’inizio di quest’anno. Lo rivela il New York Times, citando i documenti del tribunale e persone a conoscenzaquestione. L’incriminazione è avvenuta la scorsa settimana presso una corte federale in Virginia con due capi d’imputazione per conservazione e trasmissione intenzionale di informazioni sulla difesa nazionale. L’uomo è stato arrestato dall’Fbi martedì scorso in Cambogia e portato alla corte federale di Guam per rispondere delle accuse.Cosa contenevano i documenti classificati divulgatiI documenti sono stati pubblicati a ottobre su un canale Telegram chiamato Middle East Spectator. Il materialeera stato preparato dalla National Geospatial-Intelligence Agency del Pentagono, che analizza immagini e informazioni raccolte dai satelliti spia statunitensi, svolgendo attività a supporto di operazioni clandestine e militari.