Agrigentonotizie.it - Un concerto per i migranti morti nel Mediterraneo: Ruth Kemma ha suonato in barca vicino alle Pelagie

Leggi su Agrigentonotizie.it

Cosa può fare la musica di fronteripetute e infinitein mare? Può aiutare a comprendere le speranze di coloro che non incontreremo mai? Su un piccolo peschereccio nel, non lontano da Linosa e Lampedusa, una violista suona - senza un pubblico visibile - solo per i tanti.