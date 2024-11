Sbircialanotizia.it - Umbria, Nevi (Fi): “Semplificare e stare vicini a imprese che vogliono creare occupazione”

Leggi su Sbircialanotizia.it

'Ci siamo impegnati, per quanto riguarda la regione, a non inasprire ulteriormente le normative ambientali' "al massimo e cercare di essereallecheespandersi, svilupparsi ein: questo è il cuore del nostro progetto di governo per i prossimi anni". Così Raffaele, deputato di Forza Italia e .