Ultime Notizie Roma del 14-11-2024 ore 20 | 10

dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione esteri in primo piano centinaia di persone sono state fermate ad Amsterdam durante una nuova notte I disordini scoppiati per una protesta non autorizzata gli agenti sono intervenuti in Piazza Dam procedendo al per 281 persone la maggior parte delle quali per aver opposto Resistenza alle forze dell’ordine rifiutandosi di applicare le loro direttive 8 persone sono state fermate per possesso di oggetti contundenti hanno ritornato gli agenti che hanno parlato di danni causati da decine di manifestanti agli autobus le forze di sicurezza hanno per aperto un’indagine su presunte violenze della polizia nel quadro di questi arresti dopo che sui social media sono circolate immagini azioni da parte degli agenti sui manifestanti sui social stanno circolando video che mostrano agenti dell’ unità mobile che intervengono contro i manifestanti ha dichiarato la polizia non comunicato confermando che già stata aperto mi dà la guerra in Medio Oriente si acuiscono le accuse di violazione dei diritti umani nei confronti di Israele l’ONU Ha dichiarato che te l’aveva bloccato la consegna di cibo acqua medicine e nord della striscia di Gaza la regione sta vivendo grande carenza di forniture sin da dicembre dello scorso anno pioggia di alcuni anche da Human Rights Watch che abita il governo di Tel Aviv e di crimini di guerra i particolari per il trasferimento forzato della popolazione della striscia di un tentativo di pulizia etnica tutto ciò ha spinto l’alto rappresentante Ué per la politica esterna Jade Borelli a proporre uno stop al dialogo politico con Israele sul tema ci saranno discussioni durante la prossima riunione di più degli altri dell’Unione intanto Tel Aviv e prepara un regalo per Donald Trump sarebbe lavorando per una tregua in Libano che avrebbe inizio gennaio leedarson dell’insediamento del Tycoon riferirle di finirlo proprio come un assist al presidente repubblicano sarebbe stato un funzionario di Tel Aviv torniamo in Italia meno migranti con una quota di quelli permanenti in calo nel 2023 del 11,6 % ma un aumento delle richieste di asilo sono alcuni dei largo del nuovo rapporto International migration Outlookdisegna un incremento generale ma evidenzia come l’Italia sia il terzo dei paesi OCSE in cui frutti sono in diminuzione rispetto al 2009 Tuttavia rileva l’ocse l’aumento Dei migranti è del 24,6% è la percentuale di immigrati imprenditori schizzo del 3% ad oltre il 10 Nel confronto tra il 2006 al 2022 L’Italia ha registrato un aumento di quasi il 70% delle richieste di asilo nel 2023 al 2022 diventando la quarta destinazione principale tra i paesi europei e la settima complessivamente in abito nozze più 47% di chiusura il meteo arriva l’inverno Sud Italia secondo le previsioni tra oggi e domani una rapida discesa di un nocciolo di aria polare dalla Svezia arriverà come un proiettile lungo tutta la fascia Adriatica fino alla Puglia raggiunta oggi e domani nelle prossime ore sono quindi attese nevicate parte dell’Appenninognolo verso Marche ed Abruzzo era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le news e torna nella prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa