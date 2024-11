Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 14-11-2024 ore 17:10

dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Ester in apertura si acuiscono le accuse di violazioni dei diritti umani nei confronti di Israele l’ONU Ha dichiarato che Tel Aviv bloccato la consegna di cibo acqua e medicine nel nord della striscia di Gaza la regione sta vivendo la più grande carenza di forniture sin da dicembre dello scorso anno pioggia di accuse anche di Human Rights Watch che abita il governo di Tel Aviv e di crimini di guerra di particolare per il trasferimento forzato della popolazione della striscia che rappresenta il tentativo di pulizia etnica tutto ciò ha spinto l’alto rappresentante Ué per la politica estera giacche borrell a proporre uno stop al dialogo politico con Israele sul tema ci sarà una discussione dura la prossima riunione dei ministri degli Esteri dell’Unione intanto Israele prepara un regalo per Donald Trump potrebbe lavorando per una tregua in Libano che avrebbe inizio a Gennaio a ridosso dell’insediamento del daikon di finirlo proprio come un assist al presidente repubblicano sarebbe stato un funzionario di Tel Aviv torniamo in Italia nel 2023 ancora prima di conoscere la presidente del consiglio Giorgia Meloni l’imprenditore elon musk connettività satellitare gratuita l’Emiliagna ha colpito da una grave alluvione garantendo connessioni immediate sicurezza e soccorritori con il solo obiettivo di aiutare un paese amico così swix Andrea Stoppa refere in Italia di elon musk l’imprenditore aggiunge Si augura che le relazioni Stati Uniti Italia siano sempre più forti e auspica di incontrare presto il Presidente della Repubblica imprenditori esprime il suo rispetto per sorella la costituzione italiana così come ribadito in un’amichevole conversazione è venuta con la meloni nel pomeriggio continua Stoppa Tuttavia maschio e sottolinea che la libertà di espressione è protetto dal primo emendamento della stessa situazione italiana pertanto per Cittadino continuerà ad esprimere liberamente le proprie opinioni aggiunge Stroppa Cambiamo argomento meno migranti in Italia con una quota di quelli permanente in calo nel 2023 del 11,6% aumento delle richieste di asilo sono alcuni dei dati che vengono dal nuovo rapporto International migration Outlookche segno l’incremento generale ma evidenzia come l’Italia sia il terzo nei paesi OCSE i frutti sono in diminuzione rispetto al 2019 Tuttavia rileva l’oct dell’ aumento dei migranti e del 24,6% è la percentuale di immigrati imprenditori schizza dalle 6 % ad oltre il 10% nei confronti Tra il 2003 è il 2022 Italia registrato un aumento di quasi il 70% delle richieste di asilo nel 2023 rispetto al 2022 diventando la quarta destinazione principale tra i paesi europei e la settima complessivamente in ambito Oxy è più 47% di chiusura la cronaca potrebbe aggravarsi la posizione dei due medici indagati nell’ambito dell’inchiesta della procura diper omicidio colposo in relazione la morte della 22enne Margaret spada originaria del siracusano deceduta Durante un intervento di rinoplastica in un ambulatorio di un centro medico della capitale il PM titolare del l’ho affidato l’incarico per l’autopsia che si svolgerà domani all’istituto di medicina legale di Tor Vergata ha chiesto di appurare se i sanitari durante l’intervento di rinoplastica parziale si siano attenuti alle procedure osservano seguito le linee guida o in assenza di queste sono previste buone pratiche e con l’ausilio dei Carabinieri del NAS della procura ha chiesto inoltre di accertare se la struttura era sicura è attrezzata per l’intervento per gestire l’emergenza nello studio medico non sarebbe stato trovato alcun documento cartella clinica consenso informato né registrazione relative all’intervento in tante agli atti un video di pochi secondi girato nel centro medico dal fidanzato che ha ripreso la porta il momento in cui i dottori tentano di richiamare la ragazza l’intervento di rinoplastica parziale sarebbe costato poco meno di €3000 ed era stato prenotato in estate secondo il racconto del ragazzo sentito dagli investigatori La giovane poco prima dell’intervento della mangiato mezzo panino devo di una bevanda analcolica era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa