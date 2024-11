Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 14-11-2024 ore 13:10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio i carabinieri del comando provincia di Rimini hanno dato esecuzione di misure cautelari nei confronti di 2 persone indagate per violenza sessuale di gruppo su una ragazza di 16 anni si tratta di un diciottenne e di un 17 m le ordinanze di custodia cautelare sono state emesse dal tribunale di Rimini da quello dei minori di Bologna il fatto risale ad agosto la ragazza aveva chiamato i soccorsi dopo essere stata scaricata per strada da alcuni sconosciuti Ryanair impegnata rimborsare oltre un milione e mezzo di euro i consumatori che hanno sostenuto costi extra del check-in l’autorità garante della concorrenza e del mercato ha chiuso con impegni di storia avviata nei confronti delle società per possibile pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 21 e 22 del codice del consumo sono oltre 200 le persone indagate coinvolto in un’indagine della procura europea che ha portato alla scoperta di un’organizzazione criminale che avrebbe messo a Segno un evasione dell’IVA per centinaia di milioni volta lavare i soldi sporchi delle macchie sono state effettuate oltre 170 perquisizioni in 30 province anche con le unità cinofile della finanza specializzata nel ritrovamento di banconote i provvedimenti restrittivi Sono in corso in Italia Spagna Lussemburgo Repubblica Ceca Slovacchia Bulgaria Cipro Olanda in paesi extraeuropei come la Svizzera negli Emirati Arabi Sono due le persone padre e figlio finite nel registro degli indagati la cosa di Virgilio colposo in relazione alla morte di una ragazza di 22 anni Margherita spada originaria della provincia di Siracusa avvenuta nell’ambito di una rinoplastica si tratta dei titolari del centro medico didove la ragazza si sarebbe sentita male subito dopo la somministrazione dell’anestesia locale due sarebbero medici Dalle indagini emerge che nella struttura non è stato trovato alcun documento cartella clinica o registrazione relativa a l’intervento agli atti dell’indagine sulla morte c’è anche un video di pochi secondi girato dal fidanzato della ragazza nelle immagini si vedrebbero i medici che tentano di rianimare ragione che si era sentita male Dopo la somministrazione dell’anestesia in chiusura parliamo di scuola a scendere in piazza domani per una manifestazione e lei ci spiega tutto Marcello Pacifico presidente nazionale del sindacato scuola sempre più precario ma soprattutto subisce l’abuso dei contratti nel privato dopo 36 mesi e stabilizzati nella scuola negli ultimi dieci anni il numero dei precari aumentato del 200 % sono più di 500 mila precari con 36 mesi di servizio La direttiva europea che non è rispettato nel nostro paese di 25 anni fa per questo Stiamo chiedendo a tutti quanti gli scende in piazza ma non solo perché così è stato ancora si è precari per eliminare una parità di trattamento economico giuridica va bene camminare anche una finestra per la pensione che permette di andare a 60 anni da mettere l’audio abbiamo raccolto in 3 giorni più di 15 mila firme ci fermiamo qui Buon pomeriggio e buon proseguimento di Ascolta In collaborazione con Agenzia Italia Stampa