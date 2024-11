Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 14-11-2024 ore 11:10

dailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con leRyanair si impegna a rimborsare oltre un milione e mezzo di euro ai consumatori che hanno sostenuto costi extra del check-in l’autorità garante della concorrenza e del mercato ha chiuso con impegni l’istruttore via te nei confronti della società per possibile pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 21 e 22 del codice del consumo in Italia 200.000 bambini 30 e i 5 anni di età vivono in povertà alimentare ovvero in famiglia che non riescono a garantire almeno un pasto proteico ogni due giorni rappresentano la 8,5% totale oltre la metà in pietra al sud e nelle isole dove la percentuale sale al 12 e 9 contro il 6 e 7 del centro e 61 del Nord quasi un bambino su 10 della stessa fascia d’età pari al 97 Alpe di me povertà energetica Cioè ha vissuto in una casa non adeguatamente riscaldata in inverno questi alcuni dati inediti relativi al 2023 dell’atlante dell’infanzia di Save the Children che ha dedicato alla quindicesima edizione del volume ai primi anni di vita dei bambini sono oltre 200 le persone indagate 400 le società coinvolte in un’indagine della procura europea che ha portato alla scoperta di un’organizzazione criminale che avrebbe messo a Segno un evasione dell’IVA per centinaia di milioni volta a lavare i soldi sporchi delle mafie sono state effettuate oltre 170 perquisizioni in 30 province anche con le unità cinofile della finanza specializzate nel ritrovamento di banconote i provvedimenti restrittivi Sono in corso in Italia Spagna Lussemburgo Repubblica Ceca Slovacchia Croazia Bulgaria Cipro Olanda in paesi europei come la Svizzera negli Emirati Uniti Dopo le parole di Sergio Mattarella l’Italia paese democratico sa badare a se stesso in merito alle critiche rivolte dai un maschi magistrati italiani sulla questione migranti Albania è venuto tramite una dichiarazione diffusa danza per esprimere il suo rispetto per il Presidente della Repubblica e la costituzione italiana sono due le persone padre e figlio ho finite nel registro degli indagati per l’omicidio per l’accusa di omicidio colposo in relazione alla morte di una ragazza di 22 anni in Margaret spada originaria della provincia di Siracusa avvenuta nell’ambito di una rinoplastica si tratta dei titolari del centro didove la ragazza si sente male subito dopo la somministrazione dell’anestesia locale i due sarebbero medici Dalle indagini Magic Elena struttura non è stato trovato alcun documento cartella clinica registrazione relativa all’ ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto restate con noi In collaborazione con Agenzia Italia Stampa