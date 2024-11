Laverita.info - Ue spaccata. Pd e compagni boicottano Fitto

Nessun accordo per la nomina dei vicepresidenti della Commissione. La sinistra, compresa quella italiana, non accetta il nostro candidato. Giorgia Meloni: «Per i dem il Paese non merita la carica». Carlo Fidanza: «Vergognoso». E i popolari cassano Teresa Ribera.