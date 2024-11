Liberoquotidiano.it - Ue: Ricci, 'situazione seria, von der Leyen chiarisca se allarga a destra'

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "Laè molto, credo sia il primo effetto dell'elezione di Donald Trump a Presidente degli Stati Uniti, che si ripercuote anche sul dibattito europeo, perché è chiaro che fino a qualche settimana fa il PPE aveva fatto una scelta chiara, sull'europeismo, escludendo le estreme destre, ma nelle ultime settimane, e poi negli ultimi giorni, sono state tante le aperture programmatiche fatte all'estrema. Questo non è accettabile. Dunque, la questione è politica, non relativa a Fitto". Così Matteo, europarlamentare Pd, in un intervento ai microfoni di Radio1."Il punto vero è che il partito di Giorgia Meloni, appartenente al gruppo dei conservatori, a luglio non hanno votato il programma europeista di Ursula Von der. I conservatori sono d'accordo ad accelerare la transizione ecologica? Sono d'accordo ad un Piano di investimenti così come proposto da Draghi? Sono d'accordo a togliere il diritto di veto ai singoli Stati? Le risposte sono tutte dei no.