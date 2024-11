Liberoquotidiano.it - Ue: Foti, 'sinistre miopi affossano ruolo Italia in Europa'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - “Schlein &Co al posto di ‘fare la ola' per la sentenza della Consulta che, tra l'altro, non boccia il progetto di Autonomia ma evidenzia profili rispetto ai quali ragioneremo quando avremo le motivazioni, farebbero bene a procurarsi l'ennesima maschera da indossare a partire da domani per giustificare la vergogna della loro presa di posizione incontro la nomina di Raffaele Fitto. Una nomina prestigiosa, non per il governo Meloni ma per l'. Ma la faziosità,a, ostinata e vana ricerca di contrastare questo Esecutivo stanno portando le opposizioni ad affossare la nostra Nazione e ilchiave che questa può giocare in. Non è colpa loro. Come nella favola della ‘rana e dello scorpione': è la loro natura”. Così Tommaso, capogruppo di Fdi alla Camera dei deputati.