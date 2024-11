Today.it - Uccide a coltellate i figlioletti e scappa: mamma trovata morta

È statasenza vita Deborah Pel, l'insegnante di 45 anni ricercata per il triplice omicidio dei suoi tre figli di 2, 11 e 13 anni. La donna erata in auto dopo aver ucciso ai tre bambini, nati da due diverse relazioni, nella loro abitazione di Taninges, in Alta Savoia.