Primacampania.it - Truffe ed estorsioni online: tre denunciati dai Carabinieri di Avellino

– Idella Stazione di Mirabella Eclano, a seguito di un’attività investigativa condotta con un attento monitoraggio del web, hanno deferito in stato di libertà tre persone residenti in varie parti del territorio nazionale, responsabili di gravi reati consumatiai danni di vittime adescate attraverso la rete.Nel primo caso, due giovani residenti in Lombardia sono stati accusati di truffa per aver pubblicato un annuncio fraudolento di vendita di un veicolo commerciale a un prezzo particolarmente vantaggioso, riuscendo così a ottenere la somma di 8.000 euro da un 32enne autotrasportatore, ingannato dalla pubblicazione delle foto della targa di un veicolo intestato a un ignaro terzo soggetto.La seconda indagine, più complessa, ha portato alla denuncia di un 23enne di origini straniere per tentata estorsione: dopo aver conquistato la fiducia di un giovane irpino, è riuscito a ottenere delle foto intime della vittima, minacciandolo poi di pubblicarle su una piattaforma social a meno che non avesse versato 1.