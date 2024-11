Anteprima24.it - Trovato con droga e armi, arrestato nel Salernitano

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoA San Cipriano Picentino, in provincia di Salerno, i carabinieri della locale Stazione hannoun uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale die munizioni. Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, l’indagato sarebbe statoin possesso di tre grammi di crack, due grammi di marijuana, un bilancino di precisione, la somma in contanti di 1.200 euro, un fucile calibro 20 risultato rubato e 13 cartucce delle stesso calibro.L'articoloconnelproviene da Anteprima24.it.