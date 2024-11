Ilgiorno.it - Travolto da un’auto a Cervia: morto turista comasco, salva la moglie

Como, 14 novembre 2024 – Tragedia sul litorale Ravennate. Roberto Curletto, 77enne da anni residente a Varese ma nato a Como, in vacanza aper le cure termali, èmartedì scorso all'ospedale 'Bufalini’ di Cesena dopo quattro giorni di agonia, in seguito a un incidente stradale. Venerdì scorso, il 77enne stava passeggiando con lalungo viale Oriani, quando è statoda un'auto. Curletto è rimasto gravemente ferito ma è riuscito a mettere in salvo laafferrandola per un braccio e spostandola dalla traiettoria della vettura. La donna è rimasta solo lievemente ferita mentre il 77enne è stato ricoverato in gravi condizioni e, dopo quattro giorni all'ospedale Bufalini di Cesena, è deceduto. La Procura ora aprirà un'inchiesta per omicidio stradale sul conducente dell'auto, un 74enne di Forlì.