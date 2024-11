Trevisotoday.it - Trattamento delle acque reflue, presentato il nuovo sistema adottato da Burgo

Leggi su Trevisotoday.it

Si è svolto martedì 12 novembre presso lo stabilimentodi Villorba il Sustainability Day, un appuntamento importante per far conoscere da vicino le attività intraprese dal Gruppo per la tutelarisorse idriche del territorio. L’evento, con la presenza di autorità e stampa locali, è.