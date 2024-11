Abruzzo24ore.tv - Tragedia sul Lavoro: Operaio di 36 Anni Muore Dopo il Turno

Chieti - Senegalese dipendente di azienda locale stroncato da un malore improvviso. La polizia avvia accertamenti per chiarire le dinamiche dell’evento. Un’improvvisaha colpito il mondo del: Alnamy Diop,senegalese di 36, ha perso la vita pocoaver terminato il proprio. L'uomo si è accasciato in strada, precisamente in via Aterno, davanti alla sede dell'azienda in cui lavorava, la Pamac srl, specializzata nella produzione di prodotti da forno come pizze, focacce e fiadoni. Nonostante i tentativi di soccorso, per Diop non c'è stato nulla da fare. I primi riscontri indicano che a causare il decesso sarebbe stato un malore improvviso, ma le autorità restano caute. La polizia di Stato ha avviato le indagini per verificare le circostanze della morte e nei prossimi giorni la procura della Repubblica di Chieti valuterà l’opportunità di ulteriori accertamenti medico-legali.