Traffico Roma del 14-11-2024 ore 17 | 30

Luceverdeben trovati all’ascolto Buonasera code a tratti sono segnalate al momento sulle due carreggiate del raccordo anulare a causa delintenso abbiamo Quindi in carreggiata interna tra la cassa e La Rustica è in esterne dallaFiumicino allanina auto in fila anche sulla tangenziale Tra la Farnesina hai la Salaria verso San Giovanni e tra Largo lancia la Salaria direzione Stadio Olimpico rallentamenti con code a tratti in uscita dasul tratto Urbano dellaL’Aquila e in uscita dalla città troviamo code anche sulla via Flaminia sulla via sala e sulla Cristoforo Colombo vi anticipo che domani dalle 8:30 alle 11:30 è in programma una manifestazione con corteo da Piazzale Ostiense al largo Bernardino da Feltre nei pressi del Ministero dell’Istruzione sono attese circa 800 persone temporanei blocchi dele limitazioni per le linee di bus che transitano sul percorso bene da Massimo vecchi per il tutto dettagli di queste ed altre notizie sul sito