Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-11-2024 ore 16:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità al seguito di un incidente senza in coda in via del Foro Italico 3 Corso di Francia e viale della Moschea direzione via Salaria in questo Trento per lavori mi ricordo si transiterà su carreggiate ridotte a San Giovanni invece è chiusa via Latina per lavori tra Largo tacchi Venturi e via Franco Bartolini deviata per l’occasione la linea bus 87 a causa di alcuni treni guasti il servizio della-lido è rallentato quindi è supporto delferroviario è stato attivato un servizio bus sostitutivo tra Porta San Paolo è il Lido di Ostia via antici poi infine che domani dalle 8:30 alle 11:30 è in programma una manifestazione con corteo da Piazzale Ostiense a Largo Bernardino da Feltre nei pressi del Ministero dell’Istruzione sono attesi circa 800 persone temporanei blocchi dele limitazioni per le linee bus che transitano sul percorso In collaborazione con Luce Verde infomobilità