Traffico Roma del 14-11-2024 ore 15 | 30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità lungo la linea c’è la metropolitana è stata riaperta la stazione Teano era stata chiusa a scopo precauzionale il 6 novembre per un problema su un quadro comandi all’interno di un locale tecnico vanno avanti intanto sempre sulla linea C le attività preliminari necessarie al prolungamento della metropolitana al fino al Colosseo fino al 7 dicembre le ultime corse dei treni dai capolinea partono rispettivamente alle 20:30 da pantano e alle 21 da San Giovanni Poi scendono in strada le navette sostitutive in particolare la linea M C Express che viaggia tra San Giovanni Casilina e pantano e la MC3 San Giovanni parco di Centocelle domani mattina in programma una manifestazione con corteo organizzata dalla rete degli studenti medi da Piazzale Ostiense a Largo Bernardino da Feltre nei pressi del ministero sono attesi 800 persone sino alle 11:30 circa possibili deviazioni o limitazioni per 19 linee di bus dettagli sulmobilita.