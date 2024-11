Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-11-2024 ore 12:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità proseguono i lavori su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria e viale di Tor di Quinto nelle due direzioni rallentamenti e code nelle ore di maggiorai Parioli lavori in corso in via Domenico Cimarosa deviate bus 53e 360 a San Giovanni chiusa via Latina per lavori da Largo tacchi Venturi e via Franco Bartoloni deviata la linea bus 87 a causa di alcuni treni servizio sullaLido è rallentato pertanto a supporto delferroviario è stato attivato un servizio bus sostitutivo tra Porta San Paolo e Lido di Ostia In collaborazione con Luce Verde infomobilità