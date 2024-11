Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-11-2024 ore 09:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità e lavori in via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria e viale di Tor di Quinto nelle due direzioni rallentamenti e code nelle ore di maggiorai Parioli lavori in corso in via Domenico Cimarosa dei tre linee bus 53e 360 per lavori al deposito di Porta Maggiore fino al primo dicembre linea tram 258 viaggeranno integralmente su bus la linea 3 sostituita da bus dalla stazione Trastevere e Porta Maggiore a causa di alcuni treni guasti al servizio della-lido è rallentato pertanto a supporto del servizio ferroviario è stato attivato un bus sostitutivo tra Porta San Paolo e Lido di Ostia In collaborazione con Luce Verde infomobilità