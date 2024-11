Tim +12% in Borsa dopo i conti

Quotidiano.net - Tim, +1,2% in Borsa dopo i conti

L'ad di Tim Pietro Labriola presenta agli analisti idel terzo trimestre rimarcando che i risultati "sono in linea e in alcuni casi superiori alle previsioni" e "per il resto dell'anno ci aspettiamo una robusta crescita" in particolare nell'Enterprise che già "ha performato meglio del mercato". Inil titolo, partito cauto, reagisce ocn un rialzo dell'1,2% a 0,22 euro.