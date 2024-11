Tennis Sinner batte anche Medvedev | è semifinale alle Atp Finals

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 14 nov. (askanews) – Dopo le vittorie con De Minaur e Fritz,chiude nel migliore dei modi il round robinndoDaniil: 6-3, 6-4 lo score in favore dell’azzurro in un’ora e 15 minuti di gioco. Una partita di altissimo livello del n. 1 al mondo che ha accusato soltanto un piccolo passaggio a vuoto a metà del secondo set. Per il resto è stato un monologo azzurro contro una buona versione di. Il russo ha giocato bene nella prima parte del primo set, poi ha accusato un calo decisivo nel finale del parziale. Nonostante l’eliminazione aritmetica, il n. 4 al mondo ha giocato al massimoil secondo set, colpendo a braccio sciolto in risposta. Sono serviti due break aper chiudere, raggiungendo così le semifinali da imbattuto e da primo del girone Nastase.