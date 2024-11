Oasport.it - Su che canale Sinner-Medvedev in tv oggi: orario ATP Finals, programma in chiaro, streaming

Leggi su Oasport.it

Jannikchiuderà questa sera le proprie fatiche nel Gruppo Ilie Nastase del torneo di singolare alle ATP, in corso a Torino:, giovedì 14 novembre, non prima delle ore 20.30, l’azzurro affronterà il russo Daniil.LA DIRETTA LIVE DIDALLE 20.30L’azzurro ed il russo si affronteranno questa sera per la quindicesima volta: il bilancio è in parità sul 7-7 nei 14 precedenti, ma Jannikha vinto 7 degli ultimi 8 scontri diretti, giocati tutti tra Pechino 2023 e Shanghai 2024. Lo scorso anno l’azzurro sconfisse il russo a Torino in semifinale.La diretta tv del match dialle Nitto ATP2024 di tennis sarà fruibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Rai 2 HD, mentre la direttadella partita sarà disponibile su Rai Play, Tennis TV, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà godibile su OA Sport.