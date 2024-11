Baritoday.it - Stretta contro gli svuotacantine, più controlli sul decoro e lotta ai roghi: le proposte per Bari della Consulta Ambiente

Leggi su Baritoday.it

Piùlli per limitare il fenomeno deglie dei rifiuti ingombranti gettati per strada e degli errati conferimenti dell'immondizia, ordinanze per migliorare il, ma anche una sorveglianza di prossimità, soprattutto nelle periferie, e attività di.