Stasera Belgio-Italia Spalletti conta sugli interisti! | Inter Chat Live

Stasera Belgio-Italia, Spalletti conta sugli interisti!

Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.00 conin video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. Tra poche oredi Nations League.IN VIDEO ? Ritorna l’appuntamento con, uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. Torna la sosta e con essa i tanti nerazzurri in campo con le rispettive Nazionali. Il primo della giornata è stato Mehdi Taremi, resosi protagonista, nel bene e nel male, con il suo Iran. Nel pomeriggio è scesa in campo anche l‘Austria di Marko Arnautovic, aspettandodi questa sera. Luciano, come al solito, si affiderà ai nerazzurri chiamati a rapporto per gli impegni di Nations League.