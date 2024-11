Palermotoday.it - Sport, teatro e spettacoli per bambini: cosa fare nel weekend a Palermo

Leggi su Palermotoday.it

Quello alle porte sarà uncon protagonista lo: a, infatti, si corre la 29esima edizione della Maratona che porterà in città più di 2.300 atleti, probabilmente con famiglie o amici al seguito. Per chi volesse esplorare la città le alternative non mancano: dalla visita al.