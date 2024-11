Salernotoday.it - Spaccio tra Salerno e Valle dell'Irno, sei le condanne

Leggi su Salernotoday.it

Pene nettamente più basse, rispetto a quelle chieste dalla procura, per sei imputati coinvolti in un'inchiesta antidroga nella, così come per il possesso di armi. Il blitz risale al febbraio del 2023, con 10 ordinanze di custodia cautelare emesse nei confronti di due gruppi dediti.