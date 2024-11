Liberoquotidiano.it - Sostenibilità, da Villa Reale a Palazzo Pirelli: torna 'La sensibile magia dell'acqua'

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - Dopo il successoa prima edizione'anno scorso,'La', progetto-evento di BrianzAcque ideato e a cura'architetto Alessia Galimberti, consigliere d'amministrazionea monoutility pubblica'idrico brianzolo. La kermesse è in calendario il 3 dicembre e avrà come scenario il Belvedere Jannacci al 31esimo piano di. Da Monza, che l'ha vista nascere nel dicembre 2023 quale momento cloue celebrazioni dei vent'anni'azienda, Lasi trasferisce dallaall'ultimo piano del 'Pirellone', a Milano. Un cambio di location nel segnoa continuità a testimonianzaa forte interazione di BrianzAcque con Regione Lombardia e con le istituzioni per un evento che nell'architettura e nel design trova uno dei suoi capisaldi.