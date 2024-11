Salernotoday.it - Sorpreso con ketamina, marijuana, cocaina, olio di hashish ed ecstasy: arrestato

In azione, i carabinieri della Compagnia di Amalfi: oggi è stato messo in manette un 25enne trovato in possesso didied. Il giovane è stato condotto in carcere. Continua, intanto, il monitoraggio anti-droga in Costiera.