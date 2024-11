Imolaoggi.it - “So dove abiti, ti ammazzo”, romeno perseguita un prete

Da quasi un anno era finito nel mirino di un39enne senza fissa dimora che, secondo le accuse, non perdeva occasione per ossessionare la sua vittima: un parroco di una chiesa riminese. Il sacerdote, da dicembre 2023, sarebbe stato continuamente molestato dall’uomo e, ogni volta, era costretto a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine per.