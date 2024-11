Ilgiorno.it - “SloWeekend“. Quattro borghi coast to coast

Sabato e domenica torna “, la magia e i sapori del Lago di Como“, rassegna patrocinata da Slow Food Condotta di Como, nata per far conoscere Bellagio, Menaggio, Varenna e Tremezzina. Sabato appuntamento alle 10.30 a Bellagio per un tourtoalla scoperta delle frazioni meno conosciute. Nel pomeriggio incontro a Varenna per conoscere l’antico borgo. Domenica alle 10.30 da Tremezzo si parte per una visita speciale a Villa Carlotta, alla scoperta dei sotterranei e degli orti. A Menaggio, nel pomeriggio, passeggiata in Val Sanagra. Prenotazione: www.slowlakecomo.com.