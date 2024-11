Oasport.it - Sinner si qualifica già dopo Fritz-De Minaur se…Come deve finire la partita

Leggi su Oasport.it

Jannikè vicinissimo a centrare lazione alle semifinali delle ATP Finals 2024. Il numero uno del mondo scenderà in campo questa sera contro Daniil Medvedev per il terzo ed ultimo match della fase a gironi. Unache potrebbe vedere l’altoatesino giàto ancora prima di giocare, visto che nel pomeriggio si disputerà l’incontro tra Taylored Alex de, con alcune combinazioni favorevoli all’azzurro. Andiamo a scoprire quali.Chiaramente una vittoria di deaprirebbe automaticamente le porte delle semifinali a. L’australiano, però, parte nettamente sfavorito contro l’americano, anche perchè finora non ha conquistato nemmeno un set in tutto il torneo. Denon è ancora eliminato, ma perrsi ha bisogno quasi di un miracolo, oltre che a vincere per 2-0 con