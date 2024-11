Agi.it - Sinner già in semifinale Atp Finals, la sfida con Medvedev vale il posto nel girone

Leggi su Agi.it

AGI - Jannikè già in, prima ancora di giocare, alle Atpdi Torino. Taylor Fritz ha infatti perso il primo set contro Alex De Minaur 7-5, rendendo inutile anche l'ultimo ostacolo per il numero uno al mondo, cioè vincere almeno un set nella partita di stasera contro Daniil. Partita che a questo punto servirà solo per stabilire il primodelIlie Nastase. Tra l'azzurro eè unache si rinnova per la 15esima volta (non ha affrontato nessuna altro tennista un numero così alto di volte). Lo scontro di questa sera alle 20.30 dovrà per forza rompere l'equilibrio (7-7) nei loro scontri diretti che ha visto due fasi nettamente distinte:ha dominato le prime partite della loro rivalità, vincendo i primi sei incontri, poisi è aggiudicato sette degli ultimi otto (la sconfitta a Wimbledon, peraltro, in parte è stata conseguenza di una condizione fisica precaria dell'azzurro).