Lidentita.it - Sinner batte Medvedev, terza vittoria e semifinali Atp Finals

Leggi su Lidentita.it

(Adnkronos) – Jannikoggi Daniilnel match dellagiornata del gruppo Ilie Nastase alle Atp2024 di Torino e si qualifica per lecome primo del girone. Il numero 1 del mondo, già certo della posizione e della qualificazione prima ancora dell'incontro, supera il russo per 6-3, 6-4 in .AtpL'Identità.