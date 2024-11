Ilgiorno.it - Sicurezza: madri a scuola in farmacia

"Ladei bambini, una assoluta priorità". Neo-genitori all’appello: si tiene oggi, alle 12.45, allacomunale di via Mantova 26, un corso gratuito sulla disostruzione delle vie aeree del neonato. Corso teorico e dimostrazione "pensato per fornire le competenze fondamentali per affrontare le emergenze": il ritardo nel soccorso, un intervento errato o il panico possono, in queste circostanze, fare la differenza. La lezione sarà tenuta da esperti ed è destinata alle mamme o ai papà di bambini molto piccoli. L’incontro è gratuito e aperto a tutti, meglio prenotarsi telefonando in. Un’iniziativa utile nel calderone delle molte promosse, in ambito prevenzione, dalle farmacie comunali melzesi. Il tema, sempre caldo. L’età maggiormente a rischio, quella fra i sei mesi e i due anni.