Iodonna.it - Si chiamano "cliniche per smettere di togliersi l'hijab" e avranno l'obiettivo di "curare" le donne che resistono all'obbligo del velo

Leggi su Iodonna.it

In Iran, la libertà di non indossare il, sarà equiparata a una malattia mentale. È questa la folle notizia riportata dal Telegraph che racconta che a Theran stanno per aprire, in quello che appare una sorta di folle tentativo di “medicalizzare” il dissenso e silenziare le voci che chiedono libertà e rispetto dei diritti fondamentali, le “perdil’” per “trattare e” lecheall’del. “Leggere Lolita a Teheran” a Roma, Azar Nafisi:in Iran continuano battaglia X La “Clinica perdil’”Il centro, guidato da Mehri Talebi Darestani, si concentrerà sul «trattamento scientifico e psicologico della rimozione dell’», in particolare per le adolescenti, le giovanie lein cerca di identità sociale e islamica.