Chietitoday.it - "Sì al Bilancio riequilibrato, ma servono risposte concrete per i cittadini": Liberi a Sinistra critica l'amministrazione Ferrara

Leggi su Chietitoday.it

Il Gruppo Consiliare "" ha dato il proprio voto favorevole alstabilmente, ma i consiglieri Silvio Di Primio e Valentina De Luca non risparmiano critiche alla gestione amministrativa e lanciano un appello per un cambiamento reale e non simbolico.