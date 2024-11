Ilpescara.it - "Sfratto" del mercato di Campagna Amica, Zamparelli al Pd: "Soluzioni individuate per ricollocarlo ad anno nuovo"

Leggi su Ilpescara.it

Il punto d’incontro ancora non c’è perché gli operatori divorrebbero rimanere nella sede storica dell’exIttico, ma il confronto per trovare una soluzione andrebbe avanti ormai da tempo e per loro sarebbero state anche individuati due spazi pubblici alternativi. Presto ci.