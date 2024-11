Ilrestodelcarlino.it - "Serve una presa in carico reale"

"La priorità dovrà essere la sanità". Fiorella Ronchi, 75 anni, non ha dubbi su quale sia il tema su cui dovrà concentrarsi primariamente la nuova Presidenza regionale. "Qui il sistema funziona abbastanza bene, ma non basta – analizza la signora –. I medici di base mancano: sto cercando di cambiare il mio, già da un po’ di tempo, ma è molto difficile". Questo perché "tutti i professionisti sono colmi di pazienti e non hanno posto per prenderne indi nuovi". Oltre a una rimodulazione del sistema sanitario e un approfondito ripensamento del ruolo dei medici di famiglia, per Ronchi bisogna insistere sulla "sicurezza. Bologna è cambiata molto rispetto a tanti anni fa – conclude la residente bolognese –. Adesso è una città grande, con utenza diversa e uno scenario in crescita".