Serbatoi di manodopera, altra indagine su fornitrice di logistica alla GS: niente contributi ai lavoratori

Milano, 14 novembre 2024 - Nuova operazione in uno dei tanti filoni didel pm milanese Paolo Storari sui cosiddetti "di". Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano ha eseguito un sequestro preventivo d'urgenza per frode fiscale da oltre 22 milioni di euro, nei confronti di un'società attiva nel settore del trasporto e movimentazione merci, la AF Logistics spa. Società che, stando alle carte di un'tranche disempre sul "fenomeno della somministrazione illecita di", sarebbe statadi Gs, catena dei supermercati del gruppo Carrefour, già colpita da un sequestro analogo lo scorso aprile. Supermercati Gs, convalidato il sequestro di 64,7 milioni di euro. A rischio per un anno la pubblicità dei prodotti La filiera dellaCome in altri casi, ricostruendo la "filiera della", investigatori e inquirenti hanno accertato che "i rapporti di lavoro con la società committente sono stati schermati da società filtro che a loro volta si sono avvalse di diverse società cooperative", i cosiddetti "di".