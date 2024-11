Senegal forfait Boulaye Dia | l’attaccante della Lazio ha contratto la malaria

Leggi su Sportface.it

Dia hala. Lo ha comunicato la Federcalcio del(FSF), spiegando chesalterà la sfida contro il Burkina Faso, in programma giovedì 14 novembre 2024. “Ha avuto un attacco diil giornopartenza per Bamako, motivo per cui è rimasto a Dakar per continuare le cure” si legge nella nota. Pessime notizie anche per i biancocelesti, che rischiano di perdereper un periodo di tempo relativamente lungo.Dia:halaSportFace.