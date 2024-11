Senaldi | Umbria la questione Knox inguaia il Pd

Leggi su Liberoquotidiano.it

Le elezioni del prossimo fine settimana insono un thriller. Il colpo di scena finale potrebbe essere un omicidio-sucidio. Con Vittoria Ferdinandi, la sindaca che dopo dieci anni ha restituito Perugia alla sinistra, che sferra il colpo fatale contro la candidata del campo largo e rosso, Stefania Proietti, e quindi ammazza tutta la coalizione. Sullo sfondo, Amandae il delitto di Meredith Kercher, dopo una notte di Halloween di quasi vent'anni fa; correva il 2007. La campagna elettorale procedeva sonnacchiosa, finché in città è comparso il fantasma dell'americana sospettata di omicidio e finita condannata per diffamazione. Donna da non prendere con leggerezza, come invece, ahilei e ahiloro, ha fatto la Ferdinandi. Succede che la giovane di Seattle, che ha passato in Italia quattro anni in carcere con la falsa accusa di essere un'assassina, sia tornata sul luogo del delitto, producendo, con Monica Lewinsky, fu stagista e altra ex ragazza terribile a stelle e strisce, Blue Moon, «la storia vera di come lasia stata erroneamente condannata e della sua odissea di sedici anni per liberarsi» spiegano dalla Panorama Film.